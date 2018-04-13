د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

منطقة الرياض
4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

4 أسباب وراء انخفاض تكلفة بناء الواحدات السكنية في المملكة

أبرز المواد
هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

أبرز المواد
فيروس جديد يجبر أجهزة الصراف الآلي على ضخ أموال ضخمة

فيروس جديد يجبر أجهزة الصراف الآلي على ضخ أموال ضخمة

أبرز المواد

أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيزورون بورما وبنغلادش والعراق

أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيزورون بورما وبنغلادش والعراق
The United Nations Security Council meets on Syria at the U.N. headquarters in New York, U.S., April 9, 2018. REUTERS/Brendan McDermid
http://almnatiq.net/?p=565812
المناطق_وكالات

يزور أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، من 26 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو، كلاً من #بورما وبنغلاديش والعراق، بحسب الأمم المتحدة.

ويسعى #مجلس_الأمن منذ أشهر عدة إلى تنظيم زيارة لبورما حيث فرّ 700 ألف من #الروهينغا منذ آب/أغسطس إلى بنغلادش المجاورة، إثر عمليات عسكرية شنها الجيش ووصفتها #الأمم_المتحدة بأنها تطهير عرقي.

ويتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين ممثل خاص لحل الأزمة في بورما.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستُتاح لسفراء البلدان الـ15 الفرصة لزيارة ولاية راخين، حيث الجيش البورمي متهم بارتكاب أعمال وحشية في حق أقلية الروهينغا، قال مصدر دبلوماسي “لوجستيًا، الأمر معقد جدًا، سنطلب التحليق فوق المنطقة على متن مروحية”.

وأشار دبلوماسي آخر إلى أن أهداف هذه الزيارة إلى بورما، هي الدفع في اتجاه تحسين الظروف المعيشية للاجئين، وردع انتهاكات حقوق الإنسان والتحدث الى السلطات البورمية عن خطة كوفي انان لإعطاء هوية وحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة.

أما زيارة أعضاء المجلس إلى #العراق فتهدف إلى إظهار دعم الأمم المتحدة للانتخابات المقرر إجراؤها في 12 أيار/مايو.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف النسائية الشاغرة في الرياض

تفاصيل الوظائف النسائية الشاغرة في الرياض
اتفاق تحالف طويل الأجل بين أوبك ومنتجي النفط

اتفاق تحالف طويل الأجل بين أوبك ومنتجي النفط
الأرصاد: فرص لهطول أمطار بعدة مناطق بالمملكة

الأرصاد: فرص لهطول أمطار بعدة مناطق بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*