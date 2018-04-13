شاهد.. مطاردة مثيرة بين سيارة وقائد ” دباب” كادت تنتهي بكارثة في مكة!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مطاردة سيارة لشاب يقود دراجة نارية فيما تمكن الأخير من الفرار قبل دهسه .

وأبان المقطع الذي وثّقه مواطن؛ السيارة وهي تلاحق الشاب بسرعة جنونية فيما قام الأخير بترك الدراجة النارية ” دباب ” ولاذ بالفرار مشيا على الأقدام وارتطمت السيارة بصبات خرسانية على الطريق .

وكان شابًا كان من أحد الأحياء القريبة من شارع العدل الرئيس بجبل النور الممتد لحي الشرائع وطريق السيل، يستغل دراجة نارية “دباب”.

وعند وصول الشاب للشارع الرئيس فوجئ بسيارة من نوع “فورد” يستغلها شابان حاولا اعتراضه، فيما لاذ بالفِرار قبل أن يتمكنا من دهسه.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارة وتحطيم الدباب بعد أن دهسته المركبة في نفس مكان الارتطام عقب فرار قائده.

وتكثف الجهات الأمنية بقسم شرطة المعابدة جهودها للبحث عن الشابين اللذين حاولا دهس الشاب وكشف ملابسات الواقعة.