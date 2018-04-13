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روسيا توضّح سبب سحب سفنها الحربية من ميناء طرطوس السوري

روسيا توضّح سبب سحب سفنها الحربية من ميناء طرطوس السوري
http://almnatiq.net/?p=565821
المناطق_وكالات

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، أنّ السفن الروسية الراسية في قاعدة طرطوس البحرية، قد غادرت المكان حفاظاً على سلامتها، وفق وكالة “إنترفاكس” الروسية.

يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن روسيا حرّكت سفنها الحربية من ميناء طرطوس في سوريا إلى البحر المتوسط، وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على روسيا الاستعداد للصواريخ التي ستنهال على سوريا، لأنها ستكون صواريخ جديدة وذكية.

وأوضحت الشبكة أن الروس ولحماية أنفسهم من ضربة عسكرية أمريكية محتملة قاموا بنقل 11 سفينة حربية من ميناء طرطوس إلى البحر المتوسط، وبقيت واحدة فقط في الميناء، وذلك حسبما أظهرت صور للأقمار الاصطناعية.

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