الأرصاد: فرص لهطول أمطار بعدة مناطق بالمملكة

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ماتزال الفرصة مهيئه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية وكذلك على مرتفعات نجران ، جازان ،عسير وتمتد الى الباحة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على شمال غرب المملكة، ويتوقع انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة على منطقتي الرياض والشرقية مع الرياح الشمالية وقد تتأثر الرؤية الافقية بالعوالق الترابية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية على بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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