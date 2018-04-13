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تفاصيل الوظائف النسائية الشاغرة في الرياض

تفاصيل الوظائف النسائية الشاغرة في الرياض
http://almnatiq.net/?p=565832
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أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للنساء  في عدد من شركات القطاع الخاص للحاصلات على مؤهلات الشهادة المتوسطة فما فوق مع العلم أن بعض الوظائف لايشترط لها توفر مؤهلات.

وقالت أن الشركات هي:
– شركة أسواق عبدالله العثيم / 16/ 04 / 2018.
– مدارس تطلعات الأهلية / 17/ 04 / 2018.
– شركة محمد هلال / 18/ 04 / 2018.
– شركة هني مون / 19/ 04 / 2018.

وتبدأ المقابلات اعتباراً من الاثنين 30 / 07 / 1439 هـ الموافق 16/ 04 / 2018 م ولمدة أربعة أيام الساعة التاسعة صباحا في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله.

وللاستفسار / مباشر 011/4567278 سنترال 4942333 / 011 / تحويلة (106 – 107) .

وللمزيد من التفاصيل عن الوظائف بالمرفق أدناه:

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