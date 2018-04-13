د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

منطقة الرياض
هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

أبرز المواد
فيروس جديد يجبر أجهزة الصراف الآلي على ضخ أموال ضخمة

فيروس جديد يجبر أجهزة الصراف الآلي على ضخ أموال ضخمة

أبرز المواد
بينهم قصف قصر بشار..3 سيناريوهات مرجحة للرد الأمريكي على هجوم دوما الكيماوي

بينهم قصف قصر بشار..3 سيناريوهات مرجحة للرد الأمريكي على هجوم دوما الكيماوي

أبرز المواد

مصرع «14» شخصًا بعاصفة قوية ضربت شمال الهند

مصرع «14» شخصًا بعاصفة قوية ضربت شمال الهند
http://almnatiq.net/?p=565834
المناطق_وكالات

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم أمس جراء عاصفة محمّلة برياح قوية وأمطار غزيرة ضربت ولاية أوتار براديش الواقعة شمال البلاد .

وأوضحت السلطات الهندية أن العاصفة المحمّلة برياح تزيد سرعتها عن 130 كيلومترًا في الساعة اجتاحت منطقة براج الواقعة غرب مدينة لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش، مما أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص في مدينة أغرا التاريخية وأربعة آخرين في مدينة ماثورا واثنين في مدينة فيروز آباد .

وأشارت إلى أن سرعة هبوب الرياح تسببت كذلك في تدمير وسقوط أعمدة البوابات الملكية والجنوبية في موقع “تاج محل” الأثري الشهير، الذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع .

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف النسائية الشاغرة في الرياض

تفاصيل الوظائف النسائية الشاغرة في الرياض
اتفاق تحالف طويل الأجل بين أوبك ومنتجي النفط

اتفاق تحالف طويل الأجل بين أوبك ومنتجي النفط
الأرصاد: فرص لهطول أمطار بعدة مناطق بالمملكة

الأرصاد: فرص لهطول أمطار بعدة مناطق بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*