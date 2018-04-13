مصرع «14» شخصًا بعاصفة قوية ضربت شمال الهند

المناطق_وكالات

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم أمس جراء عاصفة محمّلة برياح قوية وأمطار غزيرة ضربت ولاية أوتار براديش الواقعة شمال البلاد .

وأوضحت السلطات الهندية أن العاصفة المحمّلة برياح تزيد سرعتها عن 130 كيلومترًا في الساعة اجتاحت منطقة براج الواقعة غرب مدينة لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش، مما أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص في مدينة أغرا التاريخية وأربعة آخرين في مدينة ماثورا واثنين في مدينة فيروز آباد .

وأشارت إلى أن سرعة هبوب الرياح تسببت كذلك في تدمير وسقوط أعمدة البوابات الملكية والجنوبية في موقع “تاج محل” الأثري الشهير، الذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع .