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نص برقية ولي العهد لملك مملكة إسبانيا

نص برقية ولي العهد لملك مملكة إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=565846
المناطق_الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لجلالة الملك / فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، فيما يلي نصها :
صاحب الجلالة الملك / فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا
تحية طيبة :
يسرني إثر مغادرتي بلدكم الصديق أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك، أود أن أشيد بمتانة العلاقات بين بلدينا، وأؤكد أن المباحثات التي عقدناها مع المسؤولين في مملكة إسبانيا فى تعميق هذه العلاقات، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الإسباني الصديق دوام التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

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