الاتحاد يحقق أسوأ مركز بالدوري السعودي منذ 28 عاماً

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أنهى الفريق الكروي الأول لنادي اتحاد جدة، موسمه في الدوري السعودي للمحترفين، بالخسارة 1-3 أمام الرائد.

احتل الاتحاد المركز التاسع في ترتيب جدول المسابقة، برصيد 33 نقطة، حصدهم من 8 انتصارات، 9 تعادلات و9 هزائم.

منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1967 لم يحقق الاتحاد مثل هذا المركز أو أقل منه، إذ أن أسوأ مركز حصل عليه كان الترتيب الثامن الذي احتله في موسم 1989- 1990.

ولايزال أمام كتيبة المدرب التشيلي لويس سييرا فرصة للتعويض وإنقاذ موسمه حينما يواجه الفيصلي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي تأهل له عقب تغلبه على الباطن بستة أهداف مقابل هدفين.