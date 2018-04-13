مركبة أمنية ذكية تكشف المطلوبين أمنياً بمجرد المرور بجانبها

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كشف ملتقى النظم الجغرافية GIS المقام بالمنطقة الشرقية وتنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عن مركبة أمنية ذكية تكشف المطلوبين أمنيا وتساعد في القبض عليهم وذلك من خلال أنظمة التتبع والتصوير النهاري والليالي وقراءة الوجهة والعينين والبطاقات التعريفية بالشخص بمجرد المرور بجانبها.

كاميرات في جميع الاتجاهات

وقال الدكتور صالح الشمري، من الشركة المطورة للأجهزة، أن المركبة الواحدة تحتوي على تسع كاميرات في جميع الاتجاهات أفقيًا ورأسيًا، وترصد من مسافات بعيدة بحسب الطلب لنوع الكاميرا.

وأوضح إنها تحتوي على: نظام قراءة اللوحات، نظام قراءة الوجه، نظام الكاميرات الذكية، نظام الرسائل المشفرة، نظام التتبع والخرائط والملاحة، نظام التعرف على الهوية، نظام الشاشة الخلفية، نظام البث المباشر للكاميرات، نظام تسجيل الأحداث، نظام غرف العمليات.

قراءة الوجه

وأكد أن المركبة بها أنظمة تستطيع قراءة الوجه والتعرف تلقائيًا على الأشخاص من خلال كاميرات خارجية، ويستطيع النظام الحصول على معلومات الشخص سواء كان مطلوبًا أمنيًا أو شخصًا مشكوكًا فيه من خلال القدرة على الربط مع قاعدة بيانات وطنية مثل مركز المعلومات الوطني، الجوازات …. وغيرها.

التعرف على الهوية

ولفت إلى أن المركبة بها أنظمة التعرف على الهوية وتتمتع المركبة بالحصول على معلومات الأشخاص من خلال التعرف على بياناتهم وتحديد الأماكن من خلال الأقمار الصناعية والتعرف على بصمة العين للسيدات.