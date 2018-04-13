العابد: لهذا السبب تأخر تتويج الهلال بلقب الدوري

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كشف لاعب خط وسط الهلال السعودي لكرة القدم، نواف العابد، عن سر تأخر تتويج فريقه بلقب دوري المحترفين، حتى المباراة الأخيرة أمام الفتح.

وحقق الهلال فوزاً كبيراً على ضيفه الفتح برباعية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، الذي حقق فوزاً شرفياً على أحد بهدف دون رد أمس الخميس.

وقال نواف العابد : أبارك لزملائي اللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير على اللقب الصعب الذي حققناه بعد الفوز على الفتح.

وأضاف اللاعب: الموسم الحالي لم يختلف كثيراً عن السابق، سوى في بعض الإصابات والغيابات المؤثرة التي عانينا منها، لهذا تأخر حسمنا للدوري، ولكن البدلاء كانوا قادرين على التعويض.

وأتم بخصوص إصابته: لازلت أخضع لفترة علاج صباحية ومسائية، والأمور تسير بشكل جيد قبل العودة مع زملائي اللاعبين.