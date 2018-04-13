لماذا تراجع رئيس الفلبين عن موقفه تجاه قتل مسلمي الروهينجا

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اعتذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة لزعيمة ميانمار اون سان سو تشي عن وصفه عمليات قتل مسلمي الروهينجا في ميانمار بأنها إبادة جماعية.

وقال دوتيرتي إنه لم يقصد التدخل في الشؤون الداخلية لميانمار، مشيراً إلى أنه استشهد بالحالة فقط لإظهار أن الدول الغربية تنتقد فقط لكن من دون اتخاذ إجراء.

وقال في تصريحات فور عودته إلى مانيلا من منتدى بواو الاسيوي الاقتصادي في الصين: سأتحدث إلى السيدة سو تشي ، سأعتذر لك.

وأضاف : الأوروبيون يقولون إن هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في بورما في إشارة إلى الاسم القديم لميانمار. وتابع يواصلون مهاجمة بورما … لذلك أقول ، ماذا أنتم فاعلون (بشأن ذلك)؟

وأكد دوتيرتي مرة أخرى على استعداد بلاده لاستقبال لاجئي الروهينجا للمساعدة في حل الأزمة، في الوقت الذي تحدى فيه الدول الأوروبية أن تفعل نفس الشيء.

ووصف دوتيرتي في خطاب ألقاه في الخامس من أبريل الجاري عمليات القتل في ميانمار بأنها إبادة جماعية معرباً عن أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من حل الأزمة.

وقال: لا يمكنهم حتى حل أزمة الروهينجا، مضيفاً: الآن هذه إبادة جماعية ، إذا جاز لي التعبير.

وأضاف : أنا أشفق حقاً على هؤلاء الأشخاص، وتابع: أنا مستعد لقبول اللاجئين الروهينجا. نعم، سأفعل. لكن يجب علينا تقسيمهم مع أوروبا.