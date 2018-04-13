“كلاسيك القصيم2” يستقطب عشاق الأصالة في يومه الأول

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شهد مركز النخلة بمدينة بريدة مساء يوم الخميس انطلاق مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية “كلاسيك القصيم 2” في يومه الأول والذي يستمر لمدة خمسة أيام ، وذلك في نسخته الثانية والذي يقام للعام الثاني على التوالي ، ينظمه مجلس التنمية السياحية بالقصيم ، في كرنفال فريد يجمع هواة السيارات التراثية والكلاسيكية لاستعراض الزينة والجماليات بمشاركة واسعة من داخل المملكة ودول الخليج.

وتمكن الزوار من معاينة أكثر من 400 سيارة قديمة مملوكة لسعوديين وخليجيين ، حيث استقطب هذا الكرنفال الفريد مختلف الزوار من العائلات السعودية والأجنبية استمتعوا بمشاهدة السيارات النادرة وحرصوا على التقاط صور تذكارية مع السيارات المعروضة التي تعود لحقبة زمنية مختلفة ، كما بدأ اهتمام الأطفال بتلك السيارات ، بالإضافة إلى حنين كبار السن ممن تعايشوا مع تلك الحقبة الزمنية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالقصيم إبراهيم المشيقح ، أن المهرجان صاحبه العديد من الفعاليات المصاحبة كالأسر المنتجة ، وعربات الأطعمة “الفود ترك ” ، بالإضافة إلى فعاليات عديدة من أبرزها المزاد الكبير للسيارات النادرة ، وكذلك سوق لقطع غيار السيارات القديمة واكسسواراتها ، والمسابقة التي سيتنافس عليها المشاركين من ملاك السيارات ، بالإضافه إلى فعاليات شبابيه متنوعه ، مشيراً إلى أنه لمس ارتياحاً من قبل المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم وما وجدوه من تسهيلات وخدمات ما يشجعهم على مواصلة العمل في سبيل دعم هذه التظاهرة لملاك وهواة السيارات التراثية والكلاسيكية.