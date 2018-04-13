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دراسة تكشف علاقة الزواج بالسعادة والاكتئاب في هذه الحالات

دراسة تكشف علاقة الزواج بالسعادة والاكتئاب في هذه الحالات
http://almnatiq.net/?p=565872
المناطق - وكالات

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة جورجيا الأمريكية، أن الزواج قد يؤثر على درجة الاكتئاب والسعادة، اعتمادا على الدخل السنوي للأزواج.

وبحسب تقرير لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن الأزواج الذين يقل دخلهم عن 60 ألف دولار في السنة لديهم أعراض اكتئاب أقل من العزب عند تساوي الدخل. في حين يكون للزواج تأثير ملحوظ في سعادة الأزواج عندما يتجاوز دخلهم 60 ألف دولار سنويا.

يشير مؤلفو الدراسة إلى أن ذلك يرجع إلى أن الدخل الكلي يكون له تأثير إيجابي على رفاهية الشخص.

يثار الحديث عن تأثير الزواج على رفاهية الفرد على مر عقود إذ كشفت دراسة سابقة إلى أن المتزوجين أسعد وأصح من العزب كما كشفت أيضا إلى أن الزواج هو السبب الرئيس في القلق الطويل الأمد.

نُشِرَت الدراسة، أول أمس الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، في مجلة أبحاث العلوم الأمريكية، وهي أول دراسة تناقش تأثير الحالة الاقتصادية على علاقة الزواج.

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