عقوبات التستر .. السجن وغرامة مليون ريال والتشهير وشطب السجل وإلغاء الترخيص

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نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة “الأولى” من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحال والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.

وبحسب المادة الخامسة، فإن لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا ثبت الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

ونصت المادة السادسة، على أنه يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.