احدث الأخبار

الولايات المتحدة تلوح بسباق تسلح .. وهذا ما أعلنت عنه
أبرز المواد
 تحطم مروحية عسكرية روسية
أبرز المواد
 عقوبات التستر .. السجن وغرامة مليون ريال والتشهير وشطب السجل وإلغاء الترخيص
أبرز المواد
 تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في الرياض
أبرز المواد
 دراسة تكشف علاقة الزواج بالسعادة والاكتئاب في هذه الحالات
أبرز المواد
 “كلاسيك القصيم2” يستقطب عشاق الأصالة في يومه الأول
أبرز المواد
 مركبة أمنية ذكية تكشف المطلوبين أمنياً بمجرد المرور بجانبها
أبرز المواد
 ولي العهد يصل أرض الوطن بعد جولة شملت كلا من أمريكا و فرنسا و إسبانيا
أبرز المواد
 لماذا تراجع رئيس الفلبين عن موقفه تجاه قتل مسلمي الروهينجا
أبرز المواد
 العابد: لهذا السبب تأخر تتويج الهلال بلقب الدوري
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد ختام سباقات الفروسية بميدان الملك سعود
أبرز المواد
 الاتحاد يحقق أسوأ مركز بالدوري السعودي منذ 28 عاماً
أبرز المواد
د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

منطقة الرياض
هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

أبرز المواد
أمام مغسلة الموتى.. شاب يروي فاجعة مقتل 9 من أسرته

أمام مغسلة الموتى.. شاب يروي فاجعة مقتل 9 من أسرته

أبرز المواد
قائد القوات المشتركة وقائد القوات السعودية بميدي يشاركان المرابطين فرحة تحرير المدينة

قائد القوات المشتركة وقائد القوات السعودية بميدي يشاركان المرابطين فرحة تحرير المدينة

أبرز المواد

الولايات المتحدة تلوح بسباق تسلح .. وهذا ما أعلنت عنه

الولايات المتحدة تلوح بسباق تسلح .. وهذا ما أعلنت عنه
http://almnatiq.net/?p=565884
المناطق - وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن البحرية الأمريكية بإمكانها أن ترفع قوتها إلى 355 سفينة في العام 2030.

ونقلت “رويترز” عن جيمس غيرتس مساعد وزير البحرية لشؤون الأبحاث والتطوير والاستحواذ إن البحرية يمكنها الوصول بقوتها إلى 355 سفينة قبل أكثر من عقد مما كان يعتقد فيما سبق، بفضل زيادة ميزانية ووتيرة بناء السفن، وكذلك مد خدمة بعض السفن في الأسطول الحالي.

وتابع غيرتس أمام لجنة القوات المسلحة الفرعية بمجلس النواب أن أحد الأهداف المهمة للرئيس ترامب منذ حملته الانتخابية، وهو زيادة حجم الأسطول الأميركي، قد يتحقق في ثلاثينيات القرن الحالي بدلا من الخمسينيات.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن تنفيذ خطة أكثر نشاطا لبناء السفن، إلى جانب مد خدمة المدمرات “فئة دي.دي.جي-51″، والمد المستهدف لخدمة سفن أخرى من شأنه تسريع الوصول “لهدف 355 سفينة في ثلاثينيات القرن بدلا من الخمسينيات”.

وأوضح أن ميزانية عام 2018 مولت 14 سفينة، وهو ما يزيد بواقع 5 سفن عن الخطط السابقة. وتعلن البحرية الأميركية عن وجود 282 سفينة في الخدمة حاليا.

روابط ذات صلة

تحطم مروحية عسكرية روسية

تحطم مروحية عسكرية روسية
عقوبات التستر .. السجن وغرامة مليون ريال والتشهير وشطب السجل وإلغاء الترخيص

عقوبات التستر .. السجن وغرامة مليون ريال والتشهير وشطب السجل وإلغاء الترخيص
تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في الرياض

تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*