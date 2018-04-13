الولايات المتحدة تلوح بسباق تسلح .. وهذا ما أعلنت عنه

المناطق - وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن البحرية الأمريكية بإمكانها أن ترفع قوتها إلى 355 سفينة في العام 2030.

ونقلت “رويترز” عن جيمس غيرتس مساعد وزير البحرية لشؤون الأبحاث والتطوير والاستحواذ إن البحرية يمكنها الوصول بقوتها إلى 355 سفينة قبل أكثر من عقد مما كان يعتقد فيما سبق، بفضل زيادة ميزانية ووتيرة بناء السفن، وكذلك مد خدمة بعض السفن في الأسطول الحالي.

وتابع غيرتس أمام لجنة القوات المسلحة الفرعية بمجلس النواب أن أحد الأهداف المهمة للرئيس ترامب منذ حملته الانتخابية، وهو زيادة حجم الأسطول الأميركي، قد يتحقق في ثلاثينيات القرن الحالي بدلا من الخمسينيات.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن تنفيذ خطة أكثر نشاطا لبناء السفن، إلى جانب مد خدمة المدمرات “فئة دي.دي.جي-51″، والمد المستهدف لخدمة سفن أخرى من شأنه تسريع الوصول “لهدف 355 سفينة في ثلاثينيات القرن بدلا من الخمسينيات”.

وأوضح أن ميزانية عام 2018 مولت 14 سفينة، وهو ما يزيد بواقع 5 سفن عن الخطط السابقة. وتعلن البحرية الأميركية عن وجود 282 سفينة في الخدمة حاليا.