شاهد .. احتفالات الجيش اليمني بتحرير ميدي .. وزيارة قائد العمليات المشتركة للمحافظة

المناطق - الرياض

زار قائد العمليات المشتركة بالتحالف العربي محافظة ميدي، فور إعلان قيادة المنطقة العسكرية الخامسة تحرير المدينة بشكل كامل من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية.

وأشاد قائد العمليات المشتركة بالتحالف العربي بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني بتحرير مدينة ميدي.

وأكد تقديم مزيدا من الدعم العسكري من قبل التحالف العربي لأبناء الجيش الوطني حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من مليشيا الانقلاب.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بمشاركة كل من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حجة وقائد المنطقة العسكرية.

من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، أن “مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة، وكما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي سترتفع غدا في كل محافظات اقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء”.