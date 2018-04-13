اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الأحد المقبل

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تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعد غد الأحد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ (60) برئاسة وزير النقل المصري ورئيس المكتب التنفيذي الدكتور هشام عرفات، وحضور وزراء النقل بالدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية.

وأوضح عرفات في بيان له اليوم أن الاجتماع سيناقش موضوعات تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتزيد من أوجه التعاون العربي، ومنها إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية.