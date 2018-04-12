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منتزه الجَزم بمحافظة ثار بنجران .. موطن أشجار السدر الخضراء

منتزه الجَزم بمحافظة ثار بنجران .. موطن أشجار السدر الخضراء
http://almnatiq.net/?p=565915
المناطق - واس

تمتلك محافظة ثار التي تقع في الجهة الشمالية من منطقة نجران، وتبعد عنها ما يقارب 120 كيلو متراً، العديد من المقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة، ما جعلها مقصداً لكثير من الزوّار والسيّاح من داخل المملكة وخارجها.

وتتميز ثار التي تضم مراكز “ثجر، والصفاح، والجوشن، والمحمدية، وحمى، وقطن”، بازدواجية رائعة جمعت معظم أشكال الطبيعة حيث الكثبان الرملية، والمرتفعات الجبلية، والسهول المنبسطة، التي تتخللها العديد من الأودية كوادي قطن، ووادي ثار، كما تتميز بالمواقع الأثرية التاريخية التي تشمل الآثار والنقوش القديمة، وتضم كذلك العديد من المنتزهات الطبيعية التي تُشكِّل وجهة سياحية لسكان منطقة نجران، وللزوار من خارجها، ومنها منتزه الجَزم، ومنتزه عشارة.

ويُعد منتزه الجَزم الطبيعي الواقع في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة، من أشهر المنتزهات الطبيعية في منطقة نجران، ويمتاز باعتدال الجو خلال فصل الصيف، وكثرة أشجار السدر الخضراء المنتشرة والكبيرة الحجم، والأراك، والسلم، والسدر، وغيرها من الأشجار الأخرى ذات المنظر الطبيعي الأخاذ، والتي يستريح تحت ظلالها المتنزهين من داخل المحافظة والقادمين من نجران والمحافظات الأخرى، حيث يجدون الراحة والهدوء والاستمتاع بجمال الطبيعة داخل المنتزه، بالإضافة إلى مشاهدة التجمعات المائية والشلالات التي تصب عند هطول الأمطار، من الجبال الغربية والتي تحيط بالمنتزه من ثلاث جهات، وتُشكل في مجملها لوحة جمالية من جماليات الطبيعة الخلابة.

وخلال جولة وكالة الأنباء السعودية على المنتزه، رصدت توافد العديد من الزوار للاستمتاع وقضاء أوقات ممتعة، برفقة أسرهم وأطفالهم، خاصة في ظل الأجواء الرائعة التي تشهدها منطقة نجران ومحافظاتها خلال الأيام الحالية.

وأبان مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران صالح بن محمد آل مريح، أن المنتزه يعد من أهم المنتزهات الطبيعية والسياحية في المنطقة، وهو مقصداً للأسر والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة، مشيراً إلى أنه يحتضن العديد من الفعاليات والبرامج والمناسبات التي تُقام خلال موسم الإجازات.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة ثار علي بن عبدالله زبعان، أن البلدية قامت بتنفيذ عدداً من الخدمات العامة والمرافق التي يحتاجها الزائر بالمنتزه، شملت مظلات للزوار، وجلسات، وملاعب أطفال، بالإضافة إلى القيام بأعمال النظافة المستمرة والصيانة لجميع المرافق والخدمات بالمنتزه.

 

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