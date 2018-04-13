احدث الأخبار

السديس في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أعظمَ مَنْ عَبَدَ الله وعَظَّمَهُ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبرز المواد
 منتزه الجَزم بمحافظة ثار بنجران .. موطن أشجار السدر الخضراء
منطقة نجران
 فضيلة الشيخ القاسم في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : ليس في الدنيا على الخلق أشدُ فتنة من إبليس وجنوده
أبرز المواد
 اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الأحد المقبل
أبرز المواد
 “الجوازات”: سداد المقابل المالي حتى إصدار الخروج النهائي.. 180 يوماً حد أقصى لتمديد الزيارة
منطقة تبوك
 محافظ عيون الجواء يدشن جلسة مسيّان
منطقة القصيم
 اندلاع حريق بعمارة سكنية في الرياض .. والحصيلة 7 وفيات و 8 إصابات
أبرز المواد
 شاهد .. احتفالات الجيش اليمني بتحرير ميدي .. وزيارة قائد العمليات المشتركة للمحافظة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تلوح بسباق تسلح .. وهذا ما أعلنت عنه
أبرز المواد
 تحطم مروحية عسكرية روسية
أبرز المواد
 عقوبات التستر .. السجن وغرامة مليون ريال والتشهير وشطب السجل وإلغاء الترخيص
أبرز المواد
 تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في الرياض
أبرز المواد
هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

أبرز المواد
د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

د.الفلاح: فخورين بقيادات وطنية شابة في “سعود الطبية”

منطقة الرياض
أمام مغسلة الموتى.. شاب يروي فاجعة مقتل 9 من أسرته

أمام مغسلة الموتى.. شاب يروي فاجعة مقتل 9 من أسرته

أبرز المواد
قائد القوات المشتركة وقائد القوات السعودية بميدي يشاركان المرابطين فرحة تحرير المدينة

قائد القوات المشتركة وقائد القوات السعودية بميدي يشاركان المرابطين فرحة تحرير المدينة

أبرز المواد

السديس في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أعظمَ مَنْ عَبَدَ الله وعَظَّمَهُ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

السديس في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : أعظمَ مَنْ عَبَدَ الله وعَظَّمَهُ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
http://almnatiq.net/?p=565921
المناطق - مكة

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المسلمين بتقوى الله وإصلاح العمل, وقال في مستهل خطبته : ” مَنْ أمعن في مَسَارِحِ النظر، وقَلَّب مَطَارِح الفِكَر، وعَرَضَ على عقله أحوال الزمان، تَمَلَّكَتْهُ الحَيْرَة والذهول، حيث أصبح العالم اليوم في احتراب، وحَبْلُه في اضطراب، وجَفَّتْ فيه الرَّوْحَانية، ومَلَكَتْ عليه أَمْرَهُ المادِّيّة، التي تهدم من قواعد الدين ولا تَبْنِي، وتَرْمِي المقومات الإسلامية في كل يوم بِفَاقِرَةٍ من المسخ الفكري، والنَّغَل القَلْبِيّ، والدَّغَل المَطْوِيِّ، تحت شعارات، بل هي للكفر رايات، وكم فتح سَدَنَتُهَا أبوابًا للشك في وجود خالق الأرض والسماوات، واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه.

وأضاف معاليه : ” لقد تجلَّت عَظَمة الله في مخلوقاته، وحَضَرتْ شَاخِصَةً في بديع مصنوعاته، سَبَّحَت له السماواتُ وأَمْلَاكُهَا، والنُّجُومُ وأفلاكُهَا، والأرضُ وسُكَّانها، والبِحَار وحيتانها، والجبال والشجر والدواب والآكام والرِّمَال، وَكُلُّ رَطْبٍ ويَابِس، وكل حي وميت, فتأملوا مخلوقات الله وتفكروا فيها، فدلائله لا نُحْصِيهَا.

 وتابع معاليه قائلا ” تتضاءل المعارف والعلوم أمام العلم بأشرفِ معلوم: ألا وهو العلم بالله سبحانه وتعالى ؛ لذا أمر نبيه بقوله: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، قال الإمام الطبري رحمه الله :” فاعلم يا مُحَمَّد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية، ويجوز لك وللخلق عبادته، إلا الله الذي هو خالق الخلق، ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه”, فأفضل ما عَرَفَ العبادُ: ربهم وخالقهم وبارئهم سبحانه، وما يستحقه من صفات الكمال ونعوتِ الجلال والجمال، إذ شَرَفُ العلم بِشَرَفِ المعلوم، لذلك كان العلم بالله أشرفَ العلم على الإطلاق.

وبين السديس أن من الحقائق الصادحة، والمُسَلَّمات الواضحة، أن أعظمَ مَنْ عَبَدَ الله وعَظَّمَهُ هو رسول الله  صلى الله عليه وسلم الذي كانت حياته  أمْثَل حياةٍ وأزكاها: اكتَنَزَت الصِّدق، والشَّرفَ، والنَّزاهة، وعظمة النَّفس، وسُمُوَّ الروح، وأصول الفضائل وهذه الأخلاق التي تَمَثّلَهَا  تعليماً وهدَاية، وتربية ليس لها نهاية؛ والمُشِفَّةِ عن جمال ذاته، ولألاء جوهره، قد عاشها – بأبي هو وأمِّي – في أطوار حياته، ومِحَنِه وابْتِلاءاته، وظهوره وانْتِصَاراته: عَاشها داعياً وواعظاً، ورسولاً وقائداً، ومُحَارباً ومُعَاهِدًا، ومُسَالِماً وقاضياً، زوجاً وأبًا، ولكن دُون أنْ يُنْقِضَ من حقُوقِها وواجِبَاتِها شَرْوى نَقِير.

وفي ختام خطبته أكد معاليه أنه لا منزع لنا من  إعزاز منهج الاقتداء والاهتداء بهدي سيد الأنبياء، لنتخذ منه شِرعة ومنهاجَا، و تِريَاقاً لأدوائنا وعلاجا، ونبراسا لدروب حياتنا وهَّاجا، لنبلغ أعلى منازل العِز ونَصْعَدْ، ونُفلح في أُولانا وأُخرانا ونَسْعَدْ، في زمن غربة الإسلام وغلبة الفتن المعاصرة، وهوس الانطراح في فُسْطَاطِ الخُرَافات ورِوَاق المُحْدَثَات، واختزالٍ للدِّين في أيامٍ وليالٍ ومناسبات، وتعدد الرايات والمذاهب، والشعارات والمشارب. (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ).

روابط ذات صلة

فضيلة الشيخ القاسم في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : ليس في الدنيا على الخلق أشدُ فتنة من إبليس وجنوده

فضيلة الشيخ القاسم في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : ليس في الدنيا على الخلق أشدُ فتنة من إبليس وجنوده
اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الأحد المقبل

اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الأحد المقبل
اندلاع حريق بعمارة سكنية في الرياض .. والحصيلة 7 وفيات و 8 إصابات

اندلاع حريق بعمارة سكنية في الرياض .. والحصيلة 7 وفيات و 8 إصابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*