السدحان في سلفي مع لوحة ” غصب ” يوضح سبب التسمية

الرياض - مشعل العنزي

بث الفنان القدير عبدالله السدحان عبر حسابة على تويتر مساء امس صورة سلفي له مع اللوحة الاعلانية التي لفتت انتباه السعوديين خلال الايام الماضية وهو اعلان غصب وقال السدحان في تغريده مرفقه مع الصورة ” غصب هي تسميه أطلقناها نحنُ وانتم رجالاً ونساء على القناة الأولى والثانية قبل دخول الستالايت وبعد دخوله الخجول وارتفاع أسعاره حيث كنا نطلق على القناة الاولى مالك الا غصب 1 بمعنى ليس هناك بديل والآن يوم قالوا غصب بدأ الانتقاد والحش وهذا حنا! ما فيني شبه من الرئيس سعد الحريري شوي ؟ ” .

وكان التفاعل مع تغريدة السدحان واسعة وبشكل كوميدي حيث يستذكر المعلقون على التغريده تلك المرحلة التي كان يطلق السعوديين مسمى غصب على قنوات التلفزيون السعودي .

يذكر ان اعلان غصب هو حملة اعلانية ضخمة يقوم بها التلفزيون السعودي للترويج للمحتوى الجديد القادم والقنوات الحديثة التي اطلقتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مؤخرا والتي تحمل الكثير من البرامج المتجددة والمميزة وتحضيرا للاستحواذ على نسبة مشاهدة عالية خلال شهر رمضان المقبل .

ومن ناحية اخرى ينفذ النجم عبدالله السدحان حاليا مسلسل جديد بعنوان ” بدون فلتر ” والذي يتناول مواضيع اجتماعية متنوعة بقالب كوميدي وتراجيدي ومن المقرر عرضة خلال شهر رمضان المبارك .