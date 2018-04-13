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“البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8

“البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
http://almnatiq.net/?p=565927
المناطق - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.
وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 13799عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 180 حالة ، في حين جرى التخلص من 103587 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة أنه لم تتلقى أي بلاغ فيما استقبلت 4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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