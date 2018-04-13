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حوطة سدير تستضيف اللقاء السادس لكشافة المملكة

حوطة سدير تستضيف اللقاء السادس لكشافة المملكة
http://almnatiq.net/?p=565930
المجمعة - فلاج الشعيفاني
استقبل رئيس مركز حوطة سدير الاستاذ فهد الزكري في مكتبة بديوان المركز رواد كشافة المملكة العربية السعودية في اجتماعهم السادس  يتقدمهم الدكتور عبدالله الفهد نائب رئيس رابطة رواد الكشافة وعدد من قادة الكشافة من مختلف مناطق المملكة في اجتماعهم السنوي ،بحضور رئيس بلدية الحوطة المهندس فهد الرميح ورئيس لجنة التنمية الاهلية الاستاذ فيصل المويجد ومدير مكتب التعليم فهد المويجد
وكان اجتماع رواد الكشافة قد انطلقت فعالياته صباح الخميس بمقر كلية الدراسات الانسانية بالحوطة ، بحضور سعادة مدير التعليم د صالح الربيعة ونائب رئيس رابطة رواد الكشافة د.عبدالله بن سليمان الفهد
وقد رحب  الزكري بضيوف المنطقة متمنيا لهم طيب الاقامة والتوفيق والنجاح في لقائهم الكشفي
وقد تناول الجميع طعام الغداء الذي دعى إليه رئيس المركز
الجدير بالذكر ان لقاءات الكشافة تستمر حتى الجمعة يتخللها جولة لمعالم المنطقة السياحية والتراثية وعدد من الفقرات الترفيهية المتنوعة

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