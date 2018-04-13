مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يفتتح معرض ” فرصة ” للتثقيف والتوظيف الجامعي

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

افتتح معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز البروفيسور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ، مؤخراً ، معرض ” فرصة ” للتثقيف والتوظيف الجامعي ، الذي اقامته وكالة الجامعة للفروع بمحافظة وادي الدواسر ، بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية ، بحضور محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك ، ومحافظ السليل الدكتور عبد الله بن سلطان القحطاني ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء كليات المحافظتين ، وشاركت فيه العديد من الجهات الحكومية ، والشركات والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية .

وقام البروفيسور الحامد بقص شريط الافتتاح ، ثم تجول ومرافقوه والزوار على أركان المعرض وأجنحة الجهات المشاركة واستمعوا إلى شرح عن الفرص المتاحة للخريجين للعمل في تلك الجهات ، وفرص القبول لخريجي الثانوية العامة بكليات الجامعة واختيار التخصصات الجامعية .

وأفاد وكيل الجامعة للفروع بمحافظة وادي الدواسر الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، أن الوكالة حرصت على إقامة هذا المعرض المتزامن مع الاحتفاء بتخريج الدفعة الثامنة من طلاب كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل ، لتعريف الطلاب والخريجين بفرص العمل والتدريب المتوفرة وكيفية التقدم لها ، وتعريفهم ببيانات العمل المختلفة ومتطلباتها ، ورفع وعيهم المهني ، وتوثيق العلاقة بين وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع وقطاعات العمل المختلفة والعمل كحلقة وصل وإيجاد تواصل بين الطلاب وقطاعات العمل ، بالإضافة الى إتاحة الفرصة للجهات المشاركة في التعرّف على المستوى الأكاديمي والمهارات والقدرات التي يتمتع بها طلاب وخريجي وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع .