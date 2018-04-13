سيارات ثمينة يعود تاريخها لمنتصف القرن الماضي تشارك بـ” كلاسيك القصيم2″

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تحولت ساحة السيارات التراثية والكلاسيكية وسط مهرجان ” كلاسيك القصيم 2 ” الذي تقام فعالياته بمركز النخلة بمدينة بريدة ، إلى كرنفال استعراضي لمئات السيارات الكلاسيكية الفارهة بمشاركة أكثر من 400 سيارة من داخل المملكة و دول الخليج العربي .





ومن بين تلك السيارات التراثية التي اكتظ حولها محبيها ، سيارات عتيقه يعود تاريخها لمنتصف القرن الماضي والتي يملكها أحد رعاة المهرجان حمد ناصر الحربي ، أحد المهتمين بقتناء السيارات التراثية والكلاسيكية والذي يمتلك مجموعة كبيرة ونادرة من السيارات الكلاسيكية ، بالإضافة إلى امتلاكه متحفاً خاصاً يحوي العديد من تلك السيارات التي تحاكي الماضي الجميل بكل أبعاده .





حيث أكد الحربي أن المهرجان يترجم ماتزخر به المملكة من سيارات كلاسيكية نادرة ذات قيمة تاريخية عظيمة ، مشيراً أن السيارات التراثية والكلاسيكية تمثل أحد عناصر التطور الاقتصادي ، والتي تترجم وسيلة النقل الرئيسية للإنسان منذ عشرات السنين .





لافتاً أن تلك السيارات تمثل له قيمة خاصة و تحفاً نادرة تحكي تاريخاً عريقاً ، مشيراً أن مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ” كلاسيك القصيم ” يشهد حضورًا باهرًا لمئات المهتمين بهذه الهواية على مستوى المملكة ودول الخليج ، ويشارك فيه سيارات فارهة وعالية الثمن من بينها سيارات بورش و بوجاتي والتي تتجاوز قيمتها مئات الألف .





مشيداً بالدعم الملموس الذي يجده هواة السيارات التراثية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، كما قدم شكره للجان العاملة بالمهرجان على مايقدمونه من تسهيلات وخدمات مثاليه .