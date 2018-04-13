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عميد الوانيتات بالكويت “كلاسيك القصيم ٢” الأول من نوعه في الخليج

عميد الوانيتات بالكويت “كلاسيك القصيم ٢” الأول من نوعه في الخليج
http://almnatiq.net/?p=565947
المناطق - بريدة

أفتتح مهرجان كلاسيك القصيم أبوابه أمس الخميس واستقبل زواره بأكثر من ٢٠ فعالية مصاحبة بالإضافة إلى عرض أكثر من ٤٠٠ سيارة كلاسيكية جاءت من جميع مناطق المملكة ودول الخليج ، واستمتع الحضور بالتصوير مع سيارات تجاوز عمرها النصف قرن ، وعبر عضو لجنة تحكيم إحدى المسابقات بالمهرجان علي حسين بوقماز الملقب بعميد الوانيتات بالكويت عن إعجابه بكثافة العرض بكلاسيك القصيم ٢ الذي يكاد يكون الأول من نوعه في الخليج ، مضيفاً أنه يعمل على جمع السيارات التراثية منذ ٥٥ عام وورث هذا الشغف من والده عندما كان يرافقه إلى أمريكا لشراء السيارات منذ أن كان عمره ١٩ ربيعاً ، وأشاد بوقماز بتعدد المسابقات وتنوعها في المهرجان الأمر الذي بث الحماس والتحدي والإثارة في نفوس المشاركين من جهته قال المدير التنفيذي للمهرجان محمد السيف أنهم حرصوا على إضافة مزيداً من المتعة على المهرجان لجذب أكبر قدر ممكن من الزوار أفراداً وعائلات ، وتحقق ذلك منذ اليوم الأول للمهرجان ، مضيفاً أن الفعاليات تناسب كافة أفراد الأسرة ، حيث الجلسات الخارجية في الهواء الطلق وعدد من سيارات الفود ترك وساحة للعروض الشبابية ومتاحف تراثية ومراسم فنية وغير ذلك . يذكر أن المهرجان حضي بنجاح كبير في نسخته الأولى ضاعف من أعداد المشاركين هذا العام مؤكداً استمرارهم في التطوير وتقديم المتعة والترفيه حتى يحقق المهرجان تطلعات الزوار .

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