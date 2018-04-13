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اعتماد مستشفى الملك خالد للعيون كمركز تدريب للصيدلة السريرية

اعتماد مستشفى الملك خالد للعيون كمركز تدريب للصيدلة السريرية
http://almnatiq.net/?p=565962
الرياض - مشعل العنزي
اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية البرنامج التدريبي للإقامة السريرية بقسم الصيدلية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون كمركز تدريب معتمد لمدة أربع سنوات بعد تحقيقه لمعايير ومتطلبات هيئة التخصصات الصحية , ويأتي اعتماد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون كجهة تدريبية لتنفيذ البرنامج نظراً لتكامل الخدمات الصيدلانية في المستشفى وتطبيقها لأعلى المعايير العالمية في مجال تقديم الرعاية الصيدلية ونظام الحركة الدوائية إضافة إلى توفر الكفاءات العلمية المتخصصة في مجالات التدريب والتأهيل في التخصصات الدقيقة لعلم الصيدلة السريرية والتطبيقية. ويعد برنامج الصيدلة السريرية، أحد برامج الدراسات العليا التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويهدف إلى تدريب المتخصصين في مجال الصيدلة وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال المحاضرات العلمية المتخصصة والتطبيق العملي لتخريج متخصصين في مجال الصيدلة السريرية على كفاءه عالية, يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، يوفر منظومة خدمات صيدلانية متكاملة تطبق فيها أعلى المعايير في مجال سلامة المرضى واستخدام الدواء وتطبيق تقنيات التشغيل الآلي وتقديم برامج توعوية وتثقيفية مصاحبة للمرضى.

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