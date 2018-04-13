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فرق طبية لتوعية طلاب المدارس عن الوقاية من مرض “الجرب” في الجمش

فرق طبية لتوعية طلاب المدارس عن الوقاية من مرض “الجرب” في الجمش
http://almnatiq.net/?p=565965
الرياض - شاجع الدوسري
قام مستشفى الرفايع بالجمش ممثلاً بالقطاع الصحي بالجمش وقسم التوعية الصحية بتشكيل فرق طبية ميدانية للقيام بإجراءات التقصي الوبائي وتفعيل أنظمة الرصد والترقب فى إطار الوقاية من مرض الجرب وقد قامت الفرق الطبية بزيارة مدارس الجمش وتكثيف التوعية الصحية من خلال المحاضرات وعروض البروجيكتور وتوزيع المنشورات والمطويات والتثقيف وجهاً لوجه مع تدريب الطلاب على غسل وتطهير الايدى والاستخدام السليم للمعقمات والمطهرات وقد وقفت الفرق الطبية على الحالة الصحية للطلاب والتأكد من خلو المدارس من الإصابات أو الحالات الشبيهة علماً بأنه تم إنشاء وحدة  للمراقبة والتحكم يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن الحالات المشتبهة والمحتملة .

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