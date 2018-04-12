مدير فرع هئية حقوق الانسان يجتمع برئيس الجمعية الوطنية بجازان لبحث التعاون باعمال وخدمات حقوق الانسان

المناطق - جازان

اجتمع مدير عام فرع هيئة حقوق الأنسان الأستاذ عبدالله بن إدريس مباركي برئيس الجمعية الوطنية بحقوق الأنسان بمنطقة جازان د. أحمد بن يحيى البهكلي وعدداُ من أعضاء الجمعية ، وبحثا خلال الاجتماع ما تقوم به الجمعية من أعمال خدمية وإنسانية وتعزيز القيم التي يحثنا عليها الدين الإسلامي والاهتمام بتنمية الإنسان وتوعية المجتمع بحقوقه وواجباته.

يأتي هذه الاجتماع لبحث التعاون بين الجمعية الوطنية للحقوق الإنسان وهيئة حقوق الانسان لتسهيل قيامها بدورها الرقابي لحماية حقوق الإنسان والحد من انتهاكها، مع التركيز على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل .

الجدير بالذكرأن الجمعية حرصت على حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة، بهدف دعم مبادئ العدالة ومساعدة الأجهزة الحكومية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين.