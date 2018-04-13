فعاليات توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي في مستشفى الإيمان العام

الرياض - شاجع الدوسري

نظم مستشفى الإيمان العام صباح أمس الخميس ممثلاً في قسم التوعية الصحية وقسم التغذية العلاجية فعاليات يوم الصحة العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار “الصحة للجميع ” وقد استهدفت الفعالية المراجعين والزوار والعاملين وتوعيتهم بطرق ونهج الحياة الصحية السليمة وتعزيز الصحة من خلال التوعية بالتغذية السليمة وأهمية الأنشطة البدنية , والنوم الصحي .

وافتتح مدير المستشفى عادل الغامدي الفعالية والمعرض التوعوي والذي اشتمل على العديد من الأركان ( ركن التغذية الصحية والذي يقدم معلومات عديدة عن التغذية الصحية كأنواع الغذاء ونظافته , وطرق طهيه , والدمج بين الأطعمة , وأنواع الأغذية التي تزيد من هرمون السعادة , وركن المعلومات الصحية “وطريقك لحياة صحية” , وكذلك ركن للفنانة التشكيلية أجوان الكريع والتي تشرح فيه تأثير الألوان على السعادة , بالإضافة إلى ركن لفحص السكري والضغط والوزن وتقديم الاستشارات الطبية .