بيشة تستضيف الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية الأحد القادم

بيشة - مبارك الدوسري

تستضيف إدارة التعليم في محافظة بيشة الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية التي تقيمها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم في الفترة من 29 / 7 إلى 5 / 8 / 1439هـ ويشارك فيها 30 دارساً من 19 إدارة تعليم من مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تنمية مهارات المتدربين لقيادة الوحدات الكشفية والتأهل للتأهيل المتقدم .

وأوضح مدير دارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي، أن محتوى الدراسة يشمل جلسات تدريبية مجموعها 38 ساعة تدريبية ما بين نظرية وعملية عن مسئوليات وواجبات ودور قائد الوحدة الكشفية، وطرق ووسائل تدريب الفتية، ومفهوم وأنماط ونظريات القيادة ، وجلسات في مفهوم التخطيط وصفات الخطة الجيدة ، بالإضافة إلى المناهج الكشفية، والكشفية والمجتمع ، وإعداد البحوث النظرية ، وتنمية الموارد ، وتختتم الجلسات برحلة خلوية لمسافة 6 كيلومترات الى جبل الصايرة، يتعرف فيها الدارسون على الملاحة البرية والعلامات السرية ورسم الخرائط والتقديرات والاتجاهات والرسائل المشفرة .

من جانبه ثمن مدير تعليم بيشة نايف بن سلطان الهاجري للوزارة ثقتها بالإدارة لاستضافة هذه الدراسة التي تأتي تأكيداً على النجاحات التي حققتها الإدارة في استضافة العديد من الدراسات لما تمتلكه من مقومات للنجاح المادية والبشرية ، مرحّباً بالدارسين في المحافظة للاطلاع على جزء من وطننا الغالي وما تشهده مملكتنا من تطور وما تزخر به المحافظة من إمكانات في جميع المجالات .

وكان مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية خالد الغامدي ، قد قام مؤخراً بزيارة الى مقر الدراسة في مركز التدريب الكشفي ، أطلع خلالها على التجهيزات النهائية لانطلاقة الدراسة يوم الأحد القادم .