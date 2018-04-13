محمية ام الذيابة حلم مؤجل

الرياض - فلاج الشعيفاني

رغم المطالبات المتكررة والمستمرة من اهالي الارطاوية والمراكز التي حولها بضرورة تحويل فيضة ام الذيابة الى متنزه طبيعي يحظى برعاية وحماية واشراف وزارة الزراعة والمياة والبلدية الا ان جميع المطالب ذهبت ادراج الرياح

اما في جانب المخاطبات الرسمية فقد رفعت لجنة التنمية الاهلية بالارطاوية قبل سنتين تقريبا خطابا الى فرع وزارة الزراعة بالمجمعة بالشأن ذاته كإجراء رسمي انتهى حتى الآن الى لاشيء

اما الفيضة المشهورة “بأم الذيابة” التي تقع شمال الارطاوية بمسافة 30 ك فقد غابت عنها شمس الاهتمام و بقيت صامدة امام الرعي الجائر الذي حولها الى اشجار متهالكة على وشك الانقراض وخصوصا السدر والطلح والعوشز لانعدام الحماية وتفكك العازل الحديدي الموجود حولها فأصبحت مكشوفة من كل الجهات وسهل الدخول اليها من قبل اصحاب المواشي والابل ،

المطالب الاخرى تمثلت بزراعة مايمكن زراعته من النباتات الطبيعية البرية المناسبة للمكان وفقا للفصول

بالاضافة ادخال الفيضة ضمن حملات التشجير التي تقوم بها وزارة الزراعه والمياه التي تقوم بها سنويا

و اعتمادها منتزها سياحيا لاهالي المنطقة واعلام هيئة السياحة بذلك والدعاية لها

وفي جانب متصل ظلت فيضة ام الذيابة خارج اطار الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال والتي رفعت لمجلس محافظة المجمعة لمناقشتها واعتماد الرفع بها للجهات المختصة لإتخاذ الاجراء اللازم حيالها”

مطالب الاهالي بتحويل الفيضة الى منتزة “رسمي” حلم طال انتظارة فبقيت “جميلة” بأشجارها الطبيعية على أمل تحرك المسؤول وانقاذها قبل الأفول” .