عروض الضوء والـ “ويك أند” ترفع زيارات مهرجان تمور الجوف

المناطق - الجوف

ساهمت إجازة أخر الأسبوع يوم أمس الخميس برفع معدل زوار مهرجان تمور الجوف الخامس , حيث شهد حضوراً كثيفاً في فاق أيامه الماضية مستمتعين بفعالياته في مقدمتها عروض الضوء , والذي تنظمه بلدية دومة الجندل في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل , ويستمر حتى الرابع من شعبان تحت شعار “حلوة وطن”.

وشهد المهرجان زيارات مختلفة وسط أجواء جميلة تمتعت بها منطقة الجوف , وكان لمعرض التمور بالمهرجان النصيب الأكبر من الزيارات وتداول المبيعات حيث يعرض فيه 60 مزارعاً أنواعاً مختلفة من تمور منطقة الجوف , كما شهد سوق الأسر المنتجة زيارات مختلفة , وتداولا للمبيعات حيث يعرض منتجات مختلفة من إنتاج الأسر من المأكولات والمشغولات اليدوية ومنتجات منطقة الجوف , وكذلك معارض المهرجان المختلفة من معرض مهارة النسائي, ومعرض تكوين الشبابي , وبطولة البلايستيشن , ومعرض النخيل , والمعارض حكومية .

وشهد يوم أمس مجموعة من الدورات التدريبية حيث قدم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة الأثرية دورة “كيفية البناء بالطين” للمدرب نايف القعيد , وقدم مجلس شباب الجوف بالتعاون مع الكلية التقنية دورة “أساسيات صيانة الجوال” للمدرب عبدالله الشامري , وقدمت كلية تقنية البنات دورة “كيفية الاستفادة من البويربوينت” للمدربة وعد المويشير .

وعلى مسرح الفعاليات قدمت فرقة الأوركيد عروضا جميلة , كما قدمت فرقة كوابيس عروض الضوء الذي جذبت الجماهير , وأمسية للشاعر فهد العدواني لاقت تفاعل الحضور , وفي المنطقة التاريخية بجوار قلعة مارد تواصلت الفعاليات التراثية من سوق دومة والألعاب الشعبية وبيوت الشعر والخيالة .