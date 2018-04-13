الأحوال المدنية تكشف عن الأسماء الأكثر تسجيلًا خلال النصف الأول من عام ١٤٣٩هـ

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن أكثر أسماء المواليد تسجيلاً في فروع ومكاتب الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 1439هـ.

وأوضحت “الأحوال المدنية” عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن أسماء الإناث الأكثر شيوعاً بين المواليد هي (حور، غنى، كيان، ترف، نورة، جود، سارة، سحاب، ريما، ليان).

أما الأسماء العشرة الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور فهي (محمد، سلمان، عبدالله، عبدالعزيز، علي، فهد، خالد، عبدالرحمن، سعود، عمر).