بوتين يحذر ماكرون “من أي عمل متهور وخطير” في سوريا

المناطق - وكالات

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أي “عمل متهور وخطير” في سوريا قد يترك “تداعيات لا يمكن توقعها”، وذلك بعد تهديد الغربيين برد عسكري على هجوم كيماوي مفترض.

وقال الكرملين في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين: “من الضروري تجنب أي عمل متهور وخطير يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة قد تكون له تداعيات لا يمكن توقعها”.

وأضاف أن “فلاديمير بوتين ركز على ضرورة إجراء تحقيق متقدم وموضوعي حتى التوصل إلى خلاصة يكون بعدها من الحكمة الامتناع عن توجيه أي اتهام بحق أي كان”.

ويأتي ذلك في وقت يبدي الغربيون تردداً في توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا رداً على هجوم كيماوي مفترض في دوما بالغوطة الشرقية يحملون النظام السوري مسؤولية ارتكابه.

وتنفي موسكو وقوع أي هجوم كيماوي وتتهم الفصائل المعارضة بـ”فبركة” هذا الأمر.