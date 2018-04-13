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وزارة الإسكان تعمل على توزيع أكثر من 3700 منتج سكني وتواصل العمل في تجهيز 995 أرض سكنية لأهالي منطقة تبوك

وزارة الإسكان تعمل على توزيع أكثر من 3700 منتج سكني وتواصل العمل في تجهيز 995 أرض سكنية لأهالي منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=566040
المناطق - واس

تعمل وزارة الإسكان على توزيع أكثر من 3700 منتج سكني، وتواصل العمل في تجهيز 995 قطعة أرض سكنية للتوزيع على المستفيدين لأهالي منطقة تبوك, حيث ينفذ فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك حالياً 6 مشروعات سكنية منها مشروعين بمدينة تبوك، وأربعة مشروعات في محافظة تيماء ومحافظة حقل ومحافظة الوجه ومحافظة أملج.
ويضم مشروع إسكان تبوك “الأول” 901 فلة سكنية، وتم اكتمال تنفيذه وجاري العمل مع المستحقين لإنهاء إجراءات التخصيص حسب الإجراء المتبع بوزارة الإسكان، في حين ضم مشروع إسكان تبوك “الثاني” 1717 شقة سكنية للبيع على الخارطة بالمرحلة الأولى، وجاري توقيع العقود مع المستحقين، وتم تخصيص 900 فيلا جاري العمل لإنهاء إجراءاتها وقد وصلت نسبة الإنجاز في البنية التحتية لهذا المشروع 84 % .
فيما يضم مشروع أسكان محافظة أملج 359 وحدة سكنية و 359 أرض سكنية، ووصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى 75% , أما مشروع إسكان محافظة تيماء فقد ضم 388 وحدة سكنية ، و 376 أرض سكنية ووصلت نسبة في هذا المشروع الإنجاز أكثر من 90% , وفي البنية التحتية إلى أكثر من 58%, فيما ضم مشروع الإسكان في محافظة حقل الذي يقع على مساحة تتجاوز الـ 300 الف متر مربع , 260 قطعة أرض مخصصة للسكن ووصلت نسبة الإنجاز في البنية التحتية للمشروع إلى 57%, بالإضافة إلى مشروع إسكان محافظة الوجه الذي تبلغ مساحته الـ 500 ألف متر مربع، يضم 413 منتج سكني.

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