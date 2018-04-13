بالفيديو.. خالد الفيصل: وجدت في رجال عسير كل عظيم.. وهم رجال بمعنى الكلمة

المناطق - الرياض

امتدح مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أهالي منطقه عسير وو صف رجال عسير بأنهم رجال بمعنى الكلمة .

وقال الفيصل، خلال اللقاء الذي أُجري معه ظهر اليوم في برنامج المختصر على قناة Mbc من تقديم الإعلامي ياسر العمر: “إنني اشتاق لعسير وأهالي عسير، وخصوصًا رجال عسير؛ فهم رجال بمعنى الكلمة، فحينما تقول الرجل العربي السعودي يتبادر لذهني رجال عسير”.

وأضاف الفيصل “” وجدت في أهالي عسير كل عظيم و كل مساعدة لننهض بالمنطقة .

وقال أنه بدأ مبكراً في نشر ثقافة الاعتدال من منطقة عسير، مما عرضه لهجمة شرسة من قبل بعض المتطرفين ورجال الصحوة.

وأردف: لقد أسيء لي في بعض المساجد في أبها وغيرها من مدن السعودية .

وتابع: فوجئت ذات يوم وأنا في عسير أستمع لخطبة الجمعة من الحرم المكي الشريف وكان الخطيب يحث على السياحة الداخلية و هي الفكرة التي طرحناها ، ووتعرضنا بعدها لهجوم شرس.