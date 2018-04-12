ترميم الخيرية تعقد اجتماعاً مع كبار مهندسي الشرقية

زار رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المتخصصة في ترميم المنازل القديمة المهندس حمد بن ثواب الخالدي وفريق من الجمعية خريجي الدفعة 74 من طلاب كلية الهندسة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في لقائهم الدوري الذي يضم نخبة من المهندسين أصحاب الخبرات العالية سعياً من الجمعية لمد جسور التواصل مع أفراد المجتمع بشكل عام والمهندسين المتخصصين منهم بشكل خاص للاستفادة من خبراتهم في دعم أعمال الجمعية.

وقدم الخالدي شكره لهم على إتاحة الفرصة للجمعية لتقديم شرحاً عن أنشطتها والدور الذي تقدمه لترميم منازل المحتاجين وما حققته منذ انطلاقتها العام الماضي .

ثم قدم المدير التنفيذي للجمعية علي الأسمري عرضاً تضمن كيفية الانضمام لعضوية الجمعية والمساهمة في عقد اتفاقيات تعاون ودعم مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات ومؤسسات المقاولات ومصانع وشركات مواد البناء ومصانع ومعارض الأثاث وكذلك شركات بيع الأجهزة المنزلية .

واعرب المهندس جمال البنعلي أن إتاحة الفرصة لهم كمهندسين لتفعيل دورهم بعد التقاعد في خدمة المجتمع في مجال الهندسة المدنية من الأشياء الإيجابية التي تجعلنا قادرين على خدمة مجتمعنا من خلال خبراتنا المتراكمة في مجال الهندسة وما شاهدناه في عرض جمعية ترميم سيمكننا من دعمهم بكل خبراتنا العملية للقيام بدورها الهام في ترميم منازل المحتاجين .

كما أوضح رجل الأعمال المهندس خالد الحمدان بأنه سعيد بالانضمام لعضوية الجمعية وسيقدم كل الدعم والمساهمة للجمعية لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الاستشارات الهندسية لمشاريعها التي تصب في مصلحة المحتاجين .

تجدر الإشارة إلى اللقاء ضم نخبة كبيرة من المهندسين أصحاب الخبرات العالية وقد حظيت الجمعية بطلب انضمامهم لعضويتها ليكونوا داعمين في المجال الفني والهندسي الذي يعد الجزء الأهم في مرحلة ترميم المنازل .