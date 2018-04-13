احدث الأخبار

الحوثيون يعتدون على طالبات صنعاء لرفضهن ترديد الصرخة الحوثية “فيديو”
أبرز المواد
 ترميم الخيرية تعقد اجتماعاً مع كبار مهندسي الشرقية
المنطقة الشرقية
 الإسكان توزع أكثر من 3700 منتج سكني وتواصل العمل في تجهيز 995 أرض سكنية لأهالي منطقة تبوك
أبرز المواد
 أمطار على منطقة نجران
منطقة نجران
 نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الواصلي
منطقة مكة المكرمة
 بالفيديو.. خالد الفيصل: وجدت في رجال عسير كل عظيم.. وهم رجال بمعنى الكلمة
أبرز المواد
 ترامب: مدير “إف بي آي” المقال سرب معلومات سرية
أبرز المواد
 مئات الجرحى الفلسطينيين بجمعة “حرق العلم”
أبرز المواد
 مؤسس فيسبوك يكسب 3 مليارات خلال شهادته أمام الكونغرس
أبرز المواد
 أكبر قوة أمريكية منذ حرب العراق في طريقها لسوريا
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الإذاعات العربية يؤكد حق المواطن العربي في مشاهدة مباريات كأس العالم
منوعات
 وزارة الإسكان تعمل على توزيع أكثر من 3700 منتج سكني وتواصل العمل في تجهيز 995 أرض سكنية لأهالي منطقة تبوك
أبرز المواد
هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الدمام

أبرز المواد
“ساما”: البنوك تلتزم بإعادة جدولة مديونية العميل وفقًا لهذه الحالة!

“ساما”: البنوك تلتزم بإعادة جدولة مديونية العميل وفقًا لهذه الحالة!

أبرز المواد
قائد القوات المشتركة وقائد القوات السعودية بميدي يشاركان المرابطين فرحة تحرير المدينة

قائد القوات المشتركة وقائد القوات السعودية بميدي يشاركان المرابطين فرحة تحرير المدينة

أبرز المواد
أمام مغسلة الموتى.. شاب يروي فاجعة مقتل 9 من أسرته

أمام مغسلة الموتى.. شاب يروي فاجعة مقتل 9 من أسرته

أبرز المواد

الحوثيون يعتدون على طالبات صنعاء لرفضهن ترديد الصرخة الحوثية “فيديو”

الحوثيون يعتدون على طالبات صنعاء لرفضهن ترديد الصرخة الحوثية “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=566079
المناطق - الرياض

اعتدى مشرف يتبع  ميليشيا الحوثي بالضرب على طالبات مدرسة المنار الثانوية بصنعاء، بعد رفضهن ترديد الصرخة الحوثية.

وأفادت مصادر طلابية أن مديرة المدرسة طلبت من الطالبات ترديد شعار الصرخة في الطابور، كما قامت ابنة مشرف الحي بالطلب من الطالبات بضرورة ترديد الصرخة، لكن الطالبات قاموا بترديد شعار (لا حوثي بعد اليوم).

فقام المشرف بالاعتداء عليهن، ووصل الأمر إلى ملاحقتهن في فناء المدرسة، بعد أن قمن برميه بالحجارة، ليقوم بعد ذلك باستدعاء الأطقم المسلحة، الذين قاموا بضرب الرصاص الحي على الطالبات وملاحقتهن.

وتشهد مدارس مدينة صنعاء انتفاضة طلابية، يرفض خلالها الطلبة ترديد الصرخة الحوثية، والتي يحاول الحوثيون فرضها بدل النشيد الوطني اليمني، بالإضافة إلى محاولتهم تغيير المناهج الدراسية والتجنيد الإجباري للطلاب للمشاركة في ساحات القتال.

روابط ذات صلة

الإسكان توزع أكثر من 3700 منتج سكني وتواصل العمل في تجهيز 995 أرض سكنية لأهالي منطقة تبوك

الإسكان توزع أكثر من 3700 منتج سكني وتواصل العمل في تجهيز 995 أرض سكنية لأهالي منطقة تبوك
بالفيديو.. خالد الفيصل: وجدت في رجال عسير كل عظيم.. وهم رجال بمعنى الكلمة

بالفيديو.. خالد الفيصل: وجدت في رجال عسير كل عظيم.. وهم رجال بمعنى الكلمة
ترامب: مدير “إف بي آي” المقال سرب معلومات سرية

ترامب: مدير “إف بي آي” المقال سرب معلومات سرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*