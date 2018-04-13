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قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=566083
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعده) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه ولله الحمد ، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان .

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

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