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الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي قتل 32 فلسطينيًا وأصاب 3.078 خلال الأسبوعين الماضيين

الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي قتل 32 فلسطينيًا وأصاب 3.078 خلال الأسبوعين الماضيين
مسيرات وفعاليات يوم الأرض
http://almnatiq.net/?p=566086
المناطق - واس

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 32 فلسطينيًا وأصابت 3.078 بجروح خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشار التقرير الذي صدر، اليوم ، لــــ “أوتشا” ويغطي الفترة من ( 27 مارس الماضي- 9 إبريل الجاري) إلى أن معظم الشهداء والجرحى قضوا وأصيبوا في سياق مسيرات وفعاليات يوم الأرض.
وبين التقرير، أن تلك المسيرات اندلعت على جانب غزة من السياج الحدودي مع إسرائيل، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي منطقة محظورة بحجة الدواعي الأمنية، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف الإسرائيليين.
وأوضح التقرير أن 26 من بين هؤلاء الضحايا، بمن فيهم ثلاثة أطفال، وجميع الجرحى تقريبًا، ومن بينهم 445 طفلًا، أصيبوا في سياق هذه المسيرات.
ولفت التقرير إلى أن هذه الحوادث أثارت القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وفي الضفة الغربية، أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت 715 فلسطينيًا، بينهم 165 طفلًا، خلال المسيرات الأسبوعية السلمية، ووقع نحو 76 % من هذه الإصابات خلال مواجهات اندلعت إحياءً لذكرى “يوم الأرض” .
كما أشار التقرير إلى أن من جملة من أصيبوا باستنشاق الغاز المسيل للدموع 25 طالبًا في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة الخليل ، بالإضافة إلى استشهاد فلسطينيان جراء جروح أصيبا بها بعد أن أُطلقت النار عليهما في حادثتين منفصلتين.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو استولت أو أغلقت 15 مبنى في المنطقة (ج) والقدس الشرقة بحجة عدم الترخيص، مما أدى إلى تهجير 11 فلسطينيًا وإلحاق الضرر بما يزيد على 80 آخرين.

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