كاميرات التجسس المستقبلية تكشف مشاعرك وأفكارك في لحظات

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أصبحت البيانات التي نشاركها عبر الإنترنت مشكلة حقيقية، ولكن التقنيات الجديدة المطورة ستصل إلى حد أبعد من ذلك، مع الكشف عن مستويات غير مسبوقة من المعلومات الشخصية.

وادعت عالمة الأعصاب بوبي كروم، أنه يمكن تصميم أجهزة مستقبلية قادرة على حصاد البيانات الحيوية القيمة في جميع أنحاء الأماكن العامة. وبطبيعة الحال، تصدر عن أجسامنا إشارات مختلفة يمكن مسحها وتحليلها بواسطة أنظمة كمبيوتر مطورة، وكشف خفايا مزاجنا وكذلك صحتنا العامة.

وقُدمت هذه المزاعم خلال عرض قدمته كبيرة علماء Dolby Labs، التي قضت السنوات القليلة الماضية في دراسة ردود أفعال الناس وهم يشاهدون الأفلام، في مؤتمر Ted 2018 في فانكوفر.