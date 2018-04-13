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ممثلة الاتحاد الأوروبي تؤكد حضورها القمة العربية في الظهران

ممثلة الاتحاد الأوروبي تؤكد حضورها القمة العربية في الظهران
http://almnatiq.net/?p=566100
المناطق - وكالات

ذكر مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، في بيان اليوم الجمعة، أنها ستحضر القمة العربية الـ 29 المزمع عقدها الأحد القادم في الظهران.

وأشار البيان إلى أن حضور موغيريني القمة العربية يعتبر فرصة للتباحث مع القادة العرب حول آخر التطورات التي طرأت في المنطقة العربية والتحديات التي تواجه استقرارها.

وأضاف مكتب كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن دعوة الجامعة العربية موغيريني لحضور مؤتمر القمة العربية هي تأكيد على قوة العلاقات التي تربط بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والتي تقوم على الحوار السياسي المتنامي والتعاون، وتوضح رغبة المنظمتين في تعزيز الروابط فيما بينهما.

وتنتظر القمة العربية في مدينة الظهران ملفات شائكة على أصعدة مختلفة، فقد دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة المرتقبة “جميع القادة العرب إلى تحمل مسؤولية معالجة الظروف التي أدت إلى إتاحة الفرصة لهذه التدخلات غير الحميدة عبر التوصل إلى تسويات سياسية مستدامة للأزمات الداخلية، وحالات الاقتتال الأهلي التي تجتاح بعض دول المنطقة العربية.

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