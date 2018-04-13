بالفيديو.. لاعب يسجل هدفا قاتلا في مرماه من خارج منطقة الجزاء

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم، فيديو للأرجنتيني سانتياغو غارسيا لاعب فريق “تولوكا” وهو يسجل هدفا قاتلا بالخطأ بمرمى فريقه في نهائي كأس المكسيك أمام “نيكاكسا”.

ويظهر غارسيا في الفيديو وهو يحاول إبعاد الكرة بقوة عن منطقة جزاء فريقه عند الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء، ولكنه بدلا من ذلك، أرسلها بالخطأ إلى شباك فريقه.

ولم يستطع فريق تولوكا تعويض الهدف في الدقائق المتبقية، لينتهي اللقاء بهدف لفريق نيكاكسا الذي توج باللقب الرابع لكأس المكسيك في تاريخه، بعد أعوام 1960 و1966 و1995.