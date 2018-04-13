اكتشاف معادن نادرة تغطي احتياجات العالم بشكل “لا نهائي”!

المناطق - الرياض

عثر باحثون على احتياطات هائلة من عناصر الأرض النادرة مخبأة في الطين القابع في أعماق البحار.

ويبدو أن المواد الثمينة المكتشفة قادرة على تغطية الطلب العالمي على أساس “شبه لا نهائي”، وتوفير دفعة مطلوبة لخدمة صناعة التكنولوجيا، وفقا للباحثين.

وتحتوي الكمية الموجودة في المياه اليابانية على أكثر من 16 مليون طن من العناصر اللازمة لبناء منتجات التكنولوجيا العالية، بما في ذلك الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية. ويمكن للاكتشاف تزويد العالم باحتياجاته لمئات السنين.

وقام فريق من الباحثين من الجامعات والشركات والمؤسسات الحكومية، بالاكتشاف أثناء مسح منطقة غرب المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة Minamitorishima.

وعثر الباحثون على 1.2 مليون طن من “أكسيد الأرض النادر”، في منطقة محددة من الموقع الغني بالمعادن. وأجريت الدراسة بالاشتراك مع يوتارو تاكايا، من جامعة Waseda، وياسويرو كاتو، من جامعة طوكيو، بالإضافة إلى آخرين.