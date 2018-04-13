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‏‎الهيئة العامة للثقافة تعقد الاجتماع الاول لمجلس إدارتها

‏‎الهيئة العامة للثقافة تعقد الاجتماع الاول لمجلس إدارتها
http://almnatiq.net/?p=566114
المناطق - الرياض

‏‎عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس مجلس ادارة الهيئة ، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض
‏‎واستهل المجلس اجتماعه برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز         آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  – حفظهما الله – على الدعم الذي يحظى به القطاع الثقافي وتسخير كافة السبل الممكنة لنجاح القطاع الثقافي في المملكة.
‏‎وبعد ذلك تناول المجلس الاعمال والانشطة التي قامت بها الهيئة منذ انطلاقها وخططها المستقبلية بما يسهم في تطوير القطاع الثقافي وتعزيز الرسالة الثقافية والفنية وإبراز المواهب الابداعية التي تنعم بها المملكة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات القطاع الثقافي والفني وكيفية التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه  القطاع لتوفير مساحة ثقافية خصبة تساعد على استغلال كافة الادوات والمقومات الثقافية الكبيرة والمتعددة التي يزخر بها الموروث الثقافي في المملكة.

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