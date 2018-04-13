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أب يرمي طفلته الرضيعة من سطح المنزل

أب يرمي طفلته الرضيعة من سطح المنزل
http://almnatiq.net/?p=566120
المناطق - الرياض
ارتكب رجل جنوب أفريقي جريمة كادت أن تودي بحياة طفلته الرضيعة، عندما ألقى بها من فوق منزل في محاولة لإثناء قوات الأمن عن هدم عشرات المباني غير القانونية.

وبينما كانت القوات تنفذ قرارا بإزالة المنازل في بلدة كوادويسي القريبة من مدينة بورت إليزابيث شرقي جنوب أفريقيا، تسلق الرجل البالغ من العمر 38 عاما منزلا مكونا من طابق واحد، ممسكا بطفلته صاحبة الستة أشهر.

وهدد الرجل برمي الطفلة من فوق المبنى عندما أحاط به رجال الأمن، قبل أن ينفذ تهديده بالفعل.

الطفلة مع أفراد الشرطة بعد إنقاذها

 

لكن لحسن الحظ، نجح شرطيون أسفل المبنى في التقاط الطفلة، التي لم تتعرض لأي إصابات.

وألقت القوات القبض على الأب، الذي وجهت له تهمة الشروع في قتل ابنته الرضيعة.

وكانت السلطات أمرت بهدم عشرات المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني في كوادويسي، وسط احتجاجات من سكانها، الذين حاولوا التصدي لقوات الأمن.

وقال أندري بيتغي، وهو متحدث باسم الشرطة، لوسائل إعلام محلية: “صعد رجل يبلغ من العمر 38 عاما فوق سقف أحد المنازل ممسكا طفلة في يده بهدف تعطيل هدم المبنى”.

وتابع: “الشرطة نفذت خطة لإنقاذ الطفلة واعتقال الرجل وأحد ضباطنا نجح في الإمساك بها وهي في الهواء”.

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