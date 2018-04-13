أب يرمي طفلته الرضيعة من سطح المنزل

وبينما كانت القوات تنفذ قرارا بإزالة المنازل في بلدة كوادويسي القريبة من مدينة بورت إليزابيث شرقي جنوب أفريقيا، تسلق الرجل البالغ من العمر 38 عاما منزلا مكونا من طابق واحد، ممسكا بطفلته صاحبة الستة أشهر.

وهدد الرجل برمي الطفلة من فوق المبنى عندما أحاط به رجال الأمن، قبل أن ينفذ تهديده بالفعل.

لكن لحسن الحظ، نجح شرطيون أسفل المبنى في التقاط الطفلة، التي لم تتعرض لأي إصابات.