ياسر القحطاني يعلن اعتزاله عبر مقطع فيديو

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أعلن ياسر القحطاني، مهاجم الهلال والمنتخب السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، حيث ظهر القحطاني في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو يخلع قميصه وشارة قيادة الفريق الهلالي، قبل أن يضع شال الفريق على كتفيه.

وجاء اعتزال قائد الهلال بعد مسيرة في المستطيل الأخضر قاربت ربع قرن من الزمان، توجها بارتداء شعار المنتخب وتقلد شارة قيادته.

وجاء اعتزال القحطاني بعد يوم واحد من تتويج فريقه بكأس الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد القحطاني “36 عاماً” واحداً من أبرز اللاعبين السعوديين في الألفية الماضية نظير ما قدمه في الملاعب سواء لفريقه الهلال أو على مستوى المنتخب السعودي.

مباراة الاعتزال

وكشف رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الإعلام، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرر أن يدعم حفل اعتزال ياسر القحطاني مع فريق عالمي.

وأوضح “السلمي” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: أبلغني الرئيس بأنه في حال صحت أخبار اعتزال الكابتن ياسر القحطاني فسيتكفل بحفل اعتزاله مع فريق عالمي متى رغب اللاعب في ذلك”.