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أمريكا: لدينا أدلة تؤكد تورط الأسد بهجوم دوما الكيمياوي

أمريكا: لدينا أدلة تؤكد تورط الأسد بهجوم دوما الكيمياوي
http://almnatiq.net/?p=566133
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن لديها أدلة على تورط نظام الأسد في الهجوم الكيمياوي على دوما الأسبوع الماضي، مضيفة أن واشنطن ما زالت تتحرى عن نوع العنصر الكيمياوي المستخدم في الهجوم.

فيما قال البيت الأبيض إنه واثق بأن سوريا مسؤولة عن الهجوم الكيمياوي.

وكان مسؤولون أميركيون أفادو أنهم حصلوا على عينات من بول ودم ضحايا الهجوم في سوريا وأكدوا وجود الكلور وغاز الأعصاب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال: “سنتخذ قرارنا قريبا”.

وأعلن #البيت_الأبيض أن واشنطن تتحمل مسؤولية رد العالم على سوريا.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن الرئيس ترمب لديه السلطة لقيادة الرد الدولي على سوريا.

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