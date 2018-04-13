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مستشفى النقاهة يحتفي بيوم الصحة العالمي

مستشفى النقاهة يحتفي بيوم الصحة العالمي
http://almnatiq.net/?p=566144
المناطق : شاجع الدوسري

نظم مستشفى النقاهة بالرياض امس الخميس فعالية تثقيفية في القصر مول احتفالاً باليوم الصحة العالمي الذي يوافق ٧ ابريل من كل عام تحت شعار ( الصحة للجميع). د عصام الشورى مدير المستشفى افتتح الفعالية بعد مغرب هذا اليوم والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام مثمناً جهود الكادر الطبي للمستشفى في التوعية على امل الوصول لأكبر شريحة من المجتمع. الفعالية حرصت على ابراز جهود الكادر الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع واهمية الصحة العامة للفرد وكيفية تجنب الامراض كما شملت تقديم استشارات طبية في تخصصات الطب العام والعلاج الطبيعي والتغذية والتمريض للزوار مع تقديم هدايا عينية بهذه المناسبة.

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