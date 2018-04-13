مستشفى الملك عبدالله في بيشة ينظم فعاليات يوم التمريض الخليجي

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نظم مستشفى الملك عبدالله في بيشة فعاليات يوم التمريض الخليجي لعام ٢٠١٨ تحت شعار (صوت المريض ينادي أبشري يا بلادي) ، والتي اقيمت فعالياته في صالة المعارض في المستشفى وأقيم احتفال خاص في مسرح المستشفى، جاء ذلك تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشه الأستاذ علي يحيي آل كاسي وبحضور المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله في بيشة علي مصلح الشمراني تضمن المعرض ١٢ ركناً يحاكي ثقافة التمريض في القطاع الصحي والدور المهم لهذا القطاع في الصحة العالمية كما تضمن المعرض إنجازات التمريض في مستشفى الملك عبدالله كما اقيم بقاعة محاضرات بالمستشفى احتفالاً بيوم التمريض الخليجي بحضور كافة منسوبي القطاع الصحي بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين في جامعة بيشة، و تضمن عرضاً مرئياً وكلمة مدير الشئون الصحية رحب فيها بالحضور متمنياً للجميع الاستفادة من مثل هذه الفعاليات لخدمة المريض ، وأضاف أن مثل هذه الفعاليات فرصة لإبراز الجهود التي تبذلها إدارة التمريض للرقي بالخدمات التمريضية مشيداً بالرعاية التمريضية التي يقدمها التمريض للمرضى ، تلا ذلك عرض مرئي اعقبه اوبريت (كل عام وانتي بلادي) مشاركة من طالبات الابتدائية العاشرة والفكرية الثانية في هذه المناسبة بالاضافة الى مبادرة كوني صديقتي، كذلك مشاركة مدارس اعلام بيشة الاهلية كما أكد عبدالرحمن آل طفيل مدير إدارة خدمات التمريض في مستشفى الملك عبدالله في كلمته التي ألقاها في الحفل على أهمية المشاركة في مثل هذه المناسبات العالمية والخليجية التي تعزز دور الكادر التمريضي في خدمة الصحة وبما أن اليوم هو احتفال في باليوم العالمي للتمريض فإننا نؤكد أهمية الدور المنوط بالكادر التمريضي في القطاع الصحي ولذا فإن ميثاق شرف المهنة في هذا الجانب يؤكد أهمية الخدمة للمستفيد لما لذلك علاقة طبية اجتماعية بين المؤسسات الصحية والمجتمع. بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن التمريض وأوبريت بعنوان كل عام وانتي بلادي وفي نهاية الاحتفال كرم مدير الشؤون الصحية المتميزين في الكادر التمريضي كما تم تكريم الداعمين والمشاركين.